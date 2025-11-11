ТАСС: россиян ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет

По данным издания, в среднем зимой россияне работают по 57-58 дней. Этой зимой граждане будут работать 56 дней из 90. Отмечается, что это наименьший показатель более чем за 20 лет. Самой длинной была рабочая зима в 2013—2014 гг. — 59 дней.

