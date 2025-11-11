Сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» покорили Средиземное море на самой патриотичной лодке

Недавно 20 лучших специалистов компании приняли участие в парусной регате, которую организовала компания Music Race. Такое поощрение от руководства ГК «Зелёный сад — наш дом» было доступно сотрудникам уже в третий раз.

Спортивно-музыкальное путешествие объединило более 250 любителей активного отдыха из разных стран мира. Они посетили 6 самых красивых турецких бухт, каждое утро участвовали гонках на яхтах, а каждый вечер наслаждались живыми музыкальными концертами.

Сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» получили два кубка соревнований, заняв 2 и 3 место в соответствующих дивизионах. А еще выиграли негласное соревнование на самую патриотичную лодку, разместив на борту не только флаг компании, но и флаг России, флаг Рязанской области, а также знамя Победы.