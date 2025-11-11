Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
Чтв, 13
ЦБ USD 81.36 0.35 12/11
ЦБ EUR 94.2 0.27 12/11
Нал. USD 81.30 / 81.20 11/11 17:25
Нал. EUR 94.50 / 95.57 11/11 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 310
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 543
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 110
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 036
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» покорили Средиземное море на самой патриотичной лодке

Недавно 20 лучших специалистов компании приняли участие в парусной регате, которую организовала компания Music Race. Такое поощрение от руководства ГК «Зелёный сад — наш дом» было доступно сотрудникам уже в третий раз.

Спортивно-музыкальное путешествие объединило более 250 любителей активного отдыха из разных стран мира. Они посетили 6 самых красивых турецких бухт, каждое утро участвовали гонках на яхтах, а каждый вечер наслаждались живыми музыкальными концертами.

Сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» получили два кубка соревнований, заняв 2 и 3 место в соответствующих дивизионах. А еще выиграли негласное соревнование на самую патриотичную лодку, разместив на борту не только флаг компании, но и флаг России, флаг Рязанской области, а также знамя Победы.

Оказаться в числе счастливчиков, которые отправятся в путешествие по Средиземному морю в следующем году, может каждый сотрудник «Зелёного сада». Узнайте, какие вакансии есть в компании, на нашем сайте https://www.green-garden.ru/about/vacancies/ и по телефонам: +7 (4912) 777-708, +7 (963) 971-71-35.