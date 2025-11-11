Рязанских водителей предупредили о «неприятном сюрпризе» на улице Великанова

По словам местных жителей, на улице Великанова припаркованные машины переставили на тротуар. О причинах не сообщается. Судя по кадрам, на участке дороги проводят ремонтные работы.