Рязанских водителей предупредили о «неприятном сюрпризе» на улице Великанова
По словам местных жителей, на улице Великанова припаркованные машины переставили на тротуар. О причинах не сообщается. Судя по кадрам, на участке дороги проводят ремонтные работы.
