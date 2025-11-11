Рязанские волонтеры отряда «Salus» показали видео работы на воде

Волонтёры отряда добровольцев- спасателей «Salus» опубликовали на своей странице во ВКонтакте видео о работе на воде в 2025 году с призывом быть внимательными и осторожными, так как «вода не прощает ошибок». МСО «Salus» Рязанского медицинского университета регулярно помогает людям, попавшим в сложные ситуации. Среди участников есть профессиональные водолазы, которые часто участвуют в поисках утонувших.

Фото: МСО «Salus»