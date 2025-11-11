В Рязанской области не будет электроэнергии несколько часов 12 ноября
В Клепиковском районе 12 ноября отключат электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации. Света не будет с 09:00 до 17:00 в нескольких населенных пунктах: Березово, Кобылинка, Коробово, Корякино, Оськино, Парфеново, Радино, Хараблино, Озерье, Давыдово, Лихунино, Корякино. В это время будут проводиться плановые работы.
В Клепиковском районе 12 ноября отключат электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба райадминистрации.
Света не будет с 09:00 до 17:00 в нескольких населенных пунктах:
- Березово,
- Кобылинка,
- Коробово,
- Корякино,
- Оськино,
- Парфеново,
- Радино,
- Хараблино,
- Озерье,
- Давыдово,
- Лихунино,
- Корякино.
В это время будут проводиться плановые работы.