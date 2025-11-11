Рязань
Российская армия освободила Новоуспеновское в Запорожской области
Также ВС РФ полностью освободили восточную часть Купянска. В районе города штурмовые отряды отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В Минобороны уточнили, что в Красноармейске в ДНР штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо ж/д вокзала. За сутки бойцы освободили 256 зданий. Кроме того, продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог в ДНР, освободили 98 зданий. ВС РФ отразили семь атак, в том числе три на бронетехнике, 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино в ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Также пресекли попытку прорыва из окружения группы украинских боевиков 38-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населенного пункта Новоэкономическое в ДНР.

Российская армия освободила Новоуспеновское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Также ВС РФ полностью освободили восточную часть Купянска. В районе города штурмовые отряды отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника.

В Минобороны уточнили, что в Красноармейске в ДНР штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо ж/д вокзала. За сутки бойцы освободили 256 зданий. Кроме того, продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог в ДНР, освободили 98 зданий.

ВС РФ отразили семь атак, в том числе три на бронетехнике, 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино в ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Также пресекли попытку прорыва из окружения группы украинских боевиков 38-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населенного пункта Новоэкономическое в ДНР.