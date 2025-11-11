Путин созвонился с президентом Узбекистана

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе Кремля. Лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по целому ряду направлений. Особое внимание в разговоре уделили реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики, отметили в Кремле.