Прокуратура Рязани проверила состояние дороги в районе Карцево

Прокуратура Октябрьского района Рязани провела проверку состояния автомобильной дороги в микрорайоне Карцево после публикаций в СМИ о ненадлежащем состоянии дорожного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В ходе выезда на место, совместно с сотрудником автодорожной инспекции, были обнаружены дефекты на участке дороги между домами № 7 и № 10, направляющемся в сторону деревни Вишнёвка. Выявленные проблемы заключаются в наличии выбоин, что создает угрозу безопасности дорожного движения. В связи с этим прокуратура направила представление в Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани с требованием принять меры по устранению недостатков.

Фото: Прокуратура Рязанской области