Призывников обяжут уведомлять военкомат о смене жилья в течение всего года
Во вторник, 11 ноября, Госдума приняла в первом чтении закон, обязывающий призывников уведомлять военкомат о смене места жительства в течение всего года. Согласно проекту, гражданин, подлежащий призыву, обязан будет сообщать в военкомат о выезде на срок более трех месяцев. Сейчас он обязан делать это только во время призывных кампаний. Ответственность сохранится прежняя — административный штраф от 10 до 20 тыс. рублей.
Призывников обяжут уведомлять военкомат о смене жилья в течение всего года. Об этом сообщает ТАСС.
Во вторник, 11 ноября, Госдума приняла в первом чтении закон, обязывающий призывников уведомлять военкомат о смене места жительства в течение всего года.
Согласно проекту, гражданин, подлежащий призыву, обязан будет сообщать в военкомат о выезде на срок более трех месяцев. Сейчас он обязан делать это только во время призывных кампаний.
Ответственность сохранится прежняя — административный штраф от 10 до 20 тыс. рублей.