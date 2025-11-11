Рязань
Во вторник, 11 ноября, Госдума приняла в первом чтении закон, обязывающий призывников уведомлять военкомат о смене места жительства в течение всего года. Согласно проекту, гражданин, подлежащий призыву, обязан будет сообщать в военкомат о выезде на срок более трех месяцев. Сейчас он обязан делать это только во время призывных кампаний. Ответственность сохранится прежняя — административный штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

Призывников обяжут уведомлять военкомат о смене жилья в течение всего года. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 11 ноября, Госдума приняла в первом чтении закон, обязывающий призывников уведомлять военкомат о смене места жительства в течение всего года.

Согласно проекту, гражданин, подлежащий призыву, обязан будет сообщать в военкомат о выезде на срок более трех месяцев. Сейчас он обязан делать это только во время призывных кампаний.

Ответственность сохранится прежняя — административный штраф от 10 до 20 тыс. рублей.