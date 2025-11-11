Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
Чтв, 13
ЦБ USD 81.01 -0.22 11/11
ЦБ EUR 93.93 0.09 11/11
Нал. USD 81.50 / 81.40 11/11 12:55
Нал. EUR 94.50 / 95.48 11/11 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 298
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 499
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 096
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 014
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Правительство России одобрило увеличение штрафов за экономические преступления
Правительство России решило увеличить штрафы за экономические преступления. Министерство юстиции предложило повысить максимальные суммы штрафов по уголовным делам, связанным с экономикой, примерно в 1,5-2 раза. Изменения коснутся многих статей УК, включая мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Например, штраф за нарушение авторских прав вырос с 200 тыс. до 1 млн рублей, за крупный ущерб — с 500 тыс. до 2,5 млн рублей, а за мошенничество предусмотрены штрафы от 150 тыс. до 1,5 млн рублей. Также планируется корректировка порогов крупного и особо крупного ущерба для учета инфляции.

Правительство России решило увеличить штрафы за экономические преступления. Как сообщает издание «Ведомости», Министерство юстиции предложило повысить максимальные размеры штрафов по уголовным делам, связанным с экономикой. Этот проект уже получил одобрение.

Штрафы вырастут примерно в 1,5-2 раза и затронут многие статьи Уголовного кодекса, включая мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Например, штраф за нарушение авторских прав увеличится с 200 000 до 1 миллиона рублей, а за причинение крупного ущерба — с 500 000 до 2,5 миллиона рублей. За мошенничество теперь придется платить от 150 000 до 500 000 рублей, а максимальный штраф может достигать 1,5 миллиона рублей.

Также в законопроекте предлагается изменить пороги для определения крупного и особо крупного ущерба, чтобы штрафы соответствовали реальной стоимости ущерба с учетом инфляции.