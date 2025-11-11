Правительство России одобрило увеличение штрафов за экономические преступления

Правительство России решило увеличить штрафы за экономические преступления. Министерство юстиции предложило повысить максимальные суммы штрафов по уголовным делам, связанным с экономикой, примерно в 1,5-2 раза. Изменения коснутся многих статей УК, включая мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Например, штраф за нарушение авторских прав вырос с 200 тыс. до 1 млн рублей, за крупный ущерб — с 500 тыс. до 2,5 млн рублей, а за мошенничество предусмотрены штрафы от 150 тыс. до 1,5 млн рублей. Также планируется корректировка порогов крупного и особо крупного ущерба для учета инфляции.

