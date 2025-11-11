Пациентка с диабетом избежала ампутации благодаря рязанскому эндокринологу

В конце августа в Региональный эндокринологический центр обратилась пациентка с сахарным диабетом 2 типа, у которой была долго незаживающая язва на стопе. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Врач-эндокринолог Анна Юрьевна Жулидова рассказала, что случай был сложным из-за инфекции в ране, расположения язвы и длительного времени её существования — два года. Для лечения пациентки использовали антибиотики, проводили регулярные хирургические обработки раны и специальные перевязки. Также была изготовлена индивидуальная разгрузочная повязка, которая помогла снизить давление на язву. В результате лечения язва полностью зажила, и пациентка избежала ампутации.

В конце августа в Региональный эндокринологический центр обратилась пациентка с сахарным диабетом 2 типа, у которой была долго незаживающая язва на стопе. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Врач-эндокринолог Анна Юрьевна Жулидова рассказала, что случай был сложным из-за инфекции в ране, расположения язвы и длительного времени её существования — два года.

Для лечения пациентки использовали антибиотики, проводили регулярные хирургические обработки раны и специальные перевязки. Также была изготовлена индивидуальная разгрузочная повязка, которая помогла снизить давление на язву. В результате лечения язва полностью зажила, и пациентка избежала ампутации.

Теперь каждый житель Рязани и области может записаться в кабинет диабетической стопы Регионального эндокринологического центра по направлению от своего лечащего врача.

Фото: medrzn.ru