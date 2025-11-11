Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
Чтв, 13
ЦБ USD 81.01 -0.22 11/11
ЦБ EUR 93.93 0.09 11/11
Нал. USD 81.50 / 81.40 11/11 12:55
Нал. EUR 94.50 / 95.48 11/11 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 298
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 499
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 096
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 014
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
«Новые люди» помогли приюту собак в Рязани подготовиться к зиме

В Рязани команда партии «Новые люди» и благотворительного фонда «Экосфера» помогла приюту собак подготовиться к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В приюте утеплили вольеры одеялами. Кроме того, команда партии привезла корм для собак, лекарства, устроила прогулку с животными.

«Акция организована неспроста. Зима для животных особенно сложное время. И мы хотим, чтобы у каждого хвостика, даже в приюте была возможность пережить холода в тепле и безопасности, а еще устроили ставшую уже традицией прогулку с питомцами. Да сотрудники стараются, но чисто физически сложно выгуливать каждый день всех собак. А животным это крайне необходимо! Человеческое тепло для них настоящая поддержка!» — рассказала заместитель руководителя регионального штаба партии Алена Куранова.

В рамках акции прошла фотосессия. В объектив камеры попали животные и участники мероприятия. Отмечается, что в ближайшее время пройдет фотовыставка. Ее проведут с целью еще раз напомнить о важности заботы о животных.

Всего в Рязани участники акции и неравнодушные горожане доставили питомцам более 90 килограмм сухого корма, крупы, одеяла утепления вольеров и другое.

«Акция являлась всероссийской, всего к мероприятиям в приютах для животных присоединились 30 регионов. Спасибо всем, кто помогает нам в Рязани, вместе мы делаем мир добрее и лучше», — отметила руководитель регионального фонда «Экосфера» Дина Фатина.

Также «Новые люди» дали старт предновогодней акции «ДоброХвостик». На сайте добрыелюди. рф выложены анкеты питомцев и список того, что им нужно: корм, лечение, новый вольер или игрушка. Желающие могут зайти на сайт и помочь.