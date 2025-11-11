«Новые люди» помогли приюту собак в Рязани подготовиться к зиме

В Рязани команда партии «Новые люди» и благотворительного фонда «Экосфера» помогла приюту собак подготовиться к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В приюте утеплили вольеры одеялами. Кроме того, команда партии привезла корм для собак, лекарства, устроила прогулку с животными.

«Акция организована неспроста. Зима для животных особенно сложное время. И мы хотим, чтобы у каждого хвостика, даже в приюте была возможность пережить холода в тепле и безопасности, а еще устроили ставшую уже традицией прогулку с питомцами. Да сотрудники стараются, но чисто физически сложно выгуливать каждый день всех собак. А животным это крайне необходимо! Человеческое тепло для них настоящая поддержка!» — рассказала заместитель руководителя регионального штаба партии Алена Куранова.

В рамках акции прошла фотосессия. В объектив камеры попали животные и участники мероприятия. Отмечается, что в ближайшее время пройдет фотовыставка. Ее проведут с целью еще раз напомнить о важности заботы о животных.

Всего в Рязани участники акции и неравнодушные горожане доставили питомцам более 90 килограмм сухого корма, крупы, одеяла утепления вольеров и другое.

«Акция являлась всероссийской, всего к мероприятиям в приютах для животных присоединились 30 регионов. Спасибо всем, кто помогает нам в Рязани, вместе мы делаем мир добрее и лучше», — отметила руководитель регионального фонда «Экосфера» Дина Фатина.