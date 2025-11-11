Над Россией прошлой ночью сбили 37 БПЛА

За прошлую ночь над территорией России сбили 37 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. 10 БПЛА — над территорией Республики Крым, 8 БПЛА — над территорией Саратовской области, 7 БПЛА — над территорией Орловской области, по 3 БПЛА — над Липецкой, Ростовской областями и акваторией Черного моря, по 1 БПЛА — над Брянской, Воронежской и Калужской областями.