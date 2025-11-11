На Солнце зафиксировали сильную вспышку

Вспышка класса M1.5 произошла на Солнце во вторник, 11 ноября, в 11:09 по московскому времени, сообщает Институт прикладной геофизики, передает ТАСС. Вспышка была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4274 (N20W30) и продлилась 24 минуты. Данное событие произошло в активном центре, находящемся на линии Солнце — Земля, что может привести к выбросу плазмы и, как следствие, к началу магнитных бурь на нашей планете. Кроме того, в тот же день было зафиксировано еще 10 вспышек класса C.

Вспышка класса M1.5 произошла на Солнце во вторник, 11 ноября, в 11:09 по московскому времени, сообщает Институт прикладной геофизики, передает ТАСС.

Вспышка была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4274 (N20W30) и продлилась 24 минуты.

Данное событие произошло в активном центре, находящемся на линии Солнце — Земля, что может привести к выбросу плазмы и, как следствие, к началу магнитных бурь на нашей планете.

Кроме того, в тот же день было зафиксировано еще 10 вспышек класса C.