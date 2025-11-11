Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
Чтв, 13
ЦБ USD 81.01 -0.22 11/11
ЦБ EUR 93.93 0.09 11/11
Нал. USD 81.50 / 81.40 11/11 12:55
Нал. EUR 94.50 / 95.48 11/11 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 298
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 498
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 096
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 014
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На 83-м году жизни скончался советский и эстонский актер Евгений Гайчук
10 ноября на 83-м году жизни скончался советский и эстонский актёр Евгений Гайчук. Об этом сообщил худрук Русского театра Эстонии Филипп Лось, выразив соболезнования его семье. Гайчук родился 28 февраля 1943 года в Красноводске, окончил Киевский институт театрального искусства в 1965 году. С 1968 года работал в Русском драматическом театре Эстонии, сыграл около 100 ролей и поставил несколько спектаклей. В кино дебютировал в 1986 году фильмом «Через сто лет в мае». Известен по ролям в сериале «Вход в лабиринт» и фильмах «Все мои Ленины», «Янтарные крылья», «Дворняжка» и других.

10 ноября на 83-м году жизни скончался советский и эстонский актер Евгений Гайчук. Об этом сообщил худрук Русского театра Эстонии, режиссер Филипп Лось.

Он выразил свои соболезнования семье актера, отметив: «Соболезную дорогой Лидии Сергеевне, всем родным и близким…».

Евгений Гайчук родился 28 февраля 1943 года в Красноводске. В 1965 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства и в 1968 году стал актером Русского драматического театра Эстонии. За свою карьеру он исполнил около 100 ролей и поставил несколько спектаклей.

Гайчук также сделал свои первые шаги в кино в 1986 году, снявшись в фильме «Через сто лет в мае». Среди его известных работ — роли в телесериале «Вход в лабиринт» и фильмах «Все мои Ленины», «Янтарные крылья», «Дворняжка» и других.

Фото: kino-teatr.ru