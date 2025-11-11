На 83-м году жизни скончался советский и эстонский актер Евгений Гайчук

10 ноября на 83-м году жизни скончался советский и эстонский актёр Евгений Гайчук. Об этом сообщил худрук Русского театра Эстонии Филипп Лось, выразив соболезнования его семье. Гайчук родился 28 февраля 1943 года в Красноводске, окончил Киевский институт театрального искусства в 1965 году. С 1968 года работал в Русском драматическом театре Эстонии, сыграл около 100 ролей и поставил несколько спектаклей. В кино дебютировал в 1986 году фильмом «Через сто лет в мае». Известен по ролям в сериале «Вход в лабиринт» и фильмах «Все мои Ленины», «Янтарные крылья», «Дворняжка» и других.

10 ноября на 83-м году жизни скончался советский и эстонский актер Евгений Гайчук. Об этом сообщил худрук Русского театра Эстонии, режиссер Филипп Лось.

Он выразил свои соболезнования семье актера, отметив: «Соболезную дорогой Лидии Сергеевне, всем родным и близким…».

Евгений Гайчук родился 28 февраля 1943 года в Красноводске. В 1965 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства и в 1968 году стал актером Русского драматического театра Эстонии. За свою карьеру он исполнил около 100 ролей и поставил несколько спектаклей.

Гайчук также сделал свои первые шаги в кино в 1986 году, снявшись в фильме «Через сто лет в мае». Среди его известных работ — роли в телесериале «Вход в лабиринт» и фильмах «Все мои Ленины», «Янтарные крылья», «Дворняжка» и других.

Фото: kino-teatr.ru