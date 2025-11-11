Малков представил пилотный опыт региона по малым госзакупкам через маркетплейсы

Губернатор Павел Малков на Дне платформенной экономики в Национальном центре «Россия» в Москве представил пилотный опыт Рязанской области по организации госзакупок для образовательных учреждений через маркетплейсы. Как рассказал глава региона, с 1 сентября около 50 учебных заведений Рязанской области закупили через цифровые платформы канцелярию, мебель, технику. По словам Малкова, в рамках проекта серьезных недостатков не обнаружено, а срок закупки сократился до шести дней. Глава региона уточнил, что для масштабирования опыта требуется доработать логистику в отдаленных районах, создать на площадках защищенные разделы для госзаказчиков.

Губернатор Павел Малков на Дне платформенной экономики в Национальном центре «Россия» в Москве представил пилотный опыт Рязанской области по организации госзакупок для образовательных учреждений через маркетплейсы. Об этом сообщили ТКР и ИД «Пресса».

Как рассказал глава региона, с 1 сентября около 50 учебных заведений Рязанской области закупили через цифровые платформы канцелярию, мебель, технику. По словам Малкова, в рамках проекта серьезных недостатков не обнаружено, а срок закупки сократился до шести дней.

«Мы уже живем при платформенной экономике: закупаем товары на Ozon и Wildberries, вызываем такси на „Яндекс. Такси“, ищем работу на платформах. Было бы странно, если государство не использовало такие возможности», — заявил он.

Глава региона уточнил, что для масштабирования опыта требуется доработать логистику в отдаленных районах, создать на площадках защищенные разделы для госзаказчиков.

Ранее стало известно, что в Рязанской области запустили пилотную программу малых госзакупок для учебных заведений.

Фото: ТКР