Лавров заявил о готовности России обсуждать подготовку к саммиту Путина и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном подготовку к саммиту президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Его слова 11 ноября передало РИА Новости.

«Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту лидеров России и США, если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно», — заявил Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Будапешт был бы для России предпочтительным местом встречи Путина и Трампа.

Министр напомнил, что ранее такое мнение озвучил и сам американский президент.