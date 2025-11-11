Лавров рассказал, в каком случае Россия проведет ядерные испытания

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия проведет ядерные испытания в случае, если их начнет одна из ядерных держав. Он также заявил, что Россия предлагает на год продлить ограничения ДСНВ, помня об ответственности великих держав за недопущение ядерной войны. Справка: ДСНВ — договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений

Лавров рассказал, в каком случае Россия проведет ядерные испытания. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия проведет ядерные испытания в случае, если их начнет одна из ядерных держав.

Он также заявил, что Россия предлагает на год продлить ограничения ДСНВ, помня об ответственности великих держав за недопущение ядерной войны.

Справка:

ДСНВ — договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений