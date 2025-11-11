Рязань
Госдума приняла закон об усилении уголовного наказания за диверсии
Проектом вводятся наказания вплоть до пожизненного заключения за вовлечение детей в диверсионную деятельность. Возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений снижается до 14 лет. Помимо этого, в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены следующие изменения: отменены сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности; ограничено право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение; введён запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе; установлена в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершённые преступления.

Госдума приняла закон об усилении уголовного наказания за диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Проектом вводятся наказания вплоть до пожизненного заключения за вовлечение детей в диверсионную деятельность. Возраст наступления уголовной ответственности за ряд преступлений снижается до 14 лет.

Помимо этого, в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены следующие изменения:

  • отменены сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности;
  • ограничено право на ходатайство об условно-досрочном освобождении за их совершение;
  • введён запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе;
  • установлена в отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершённые преступления.