Гибель 18-летнего рязанца попала на видео

На кадрах видно, как молодой человек падает с высоты. По сообщению местных жителей, погибший выпал с 15 этажа. Ранее сообщалось, что рязанец был студентом одного из региональных колледжей. Его тело нашли у дома № 16 на улице Островского. Видео с моментом его падения можно посмотреть по ссылке.

