Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Как сообщает МЧС по региону, на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Он сохранится до 13 часов 11 ноября. Ведомство напоминает об опасности тумана и просит водителей быть аккуратнее.