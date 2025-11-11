Рязань
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Как сообщает МЧС по региону, на территории Рязанской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Он сохранится до 13 часов 11 ноября. Ведомство напоминает об опасности тумана и просит водителей быть аккуратнее.

