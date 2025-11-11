Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
Чтв, 13
ЦБ USD 81.36 0.35 12/11
ЦБ EUR 94.2 0.27 12/11
Нал. USD 81.30 / 81.20 11/11 17:25
Нал. EUR 94.50 / 95.57 11/11 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 310
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 542
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 110
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 036
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
ЦБ: россияне могут сообщить о мошенничестве через приложение банка
С октября россияне, ставшие жертвами мошенничества, могут направлять обращения в финансовые учреждения и правоохранительные органы через специальный раздел в мобильных приложениях банков. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, передает РИА Новости. Согласно новым правилам, крупнейшие кредитные организации обязаны обеспечить наличие сервиса для клиентов, столкнувшихся с мошенническими схемами. Это нововведение позволит пользователям банковских услуг оперативно сообщать о случаях обмана и формировать необходимые документы для подачи заявлений в полицию.

С октября россияне, ставшие жертвами мошенничества, могут направлять обращения в финансовые учреждения и правоохранительные органы через специальный раздел в мобильных приложениях банков. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, передает РИА Новости.

Согласно новым правилам, крупнейшие кредитные организации обязаны обеспечить наличие сервиса для клиентов, столкнувшихся с мошенническими схемами. Это нововведение позволит пользователям банковских услуг оперативно сообщать о случаях обмана и формировать необходимые документы для подачи заявлений в полицию.

Уваров отметил, что исследование ЦБ РФ показало, что в 2024 году только каждый третий пострадавший обращался как в банк, так и в правоохранительные органы. Низкий уровень обращений стал причиной внедрения новых правил, направленных на упрощение процесса информирования о мошенничестве.

Кроме того, в ноябре планируется провести ежегодный мониторинг ситуации с мошенничеством, чтобы определить наиболее распространенные схемы обмана и группы риска. С 1 октября 2025 года внедрение специального раздела для пострадавших от мошенников станет обязательным для системно значимых кредитных организаций и банков, занимающих значительную долю на рынке платежных сервисов.