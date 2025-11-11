ЦБ: россияне могут сообщить о мошенничестве через приложение банка

С октября россияне, ставшие жертвами мошенничества, могут направлять обращения в финансовые учреждения и правоохранительные органы через специальный раздел в мобильных приложениях банков. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, передает РИА Новости. Согласно новым правилам, крупнейшие кредитные организации обязаны обеспечить наличие сервиса для клиентов, столкнувшихся с мошенническими схемами. Это нововведение позволит пользователям банковских услуг оперативно сообщать о случаях обмана и формировать необходимые документы для подачи заявлений в полицию.

С октября россияне, ставшие жертвами мошенничества, могут направлять обращения в финансовые учреждения и правоохранительные органы через специальный раздел в мобильных приложениях банков. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, передает РИА Новости.

Согласно новым правилам, крупнейшие кредитные организации обязаны обеспечить наличие сервиса для клиентов, столкнувшихся с мошенническими схемами. Это нововведение позволит пользователям банковских услуг оперативно сообщать о случаях обмана и формировать необходимые документы для подачи заявлений в полицию.

Уваров отметил, что исследование ЦБ РФ показало, что в 2024 году только каждый третий пострадавший обращался как в банк, так и в правоохранительные органы. Низкий уровень обращений стал причиной внедрения новых правил, направленных на упрощение процесса информирования о мошенничестве.

Кроме того, в ноябре планируется провести ежегодный мониторинг ситуации с мошенничеством, чтобы определить наиболее распространенные схемы обмана и группы риска. С 1 октября 2025 года внедрение специального раздела для пострадавших от мошенников станет обязательным для системно значимых кредитных организаций и банков, занимающих значительную долю на рынке платежных сервисов.