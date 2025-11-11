Рязань
Более 5,5 тысяч договоров на поставку газа с новыми абонентами заключил «Газпром межрегионгаз Рязань» с начала 2025 года

Количество абонентов-физических лиц ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» в 2025 году увеличилось на 5558 человек. Всего на данный момент поставщик газа заключил 617 795 договоров на поставку газа с потребителями.

Рост числа пользователей газовым оборудованием связан с реализацией программ развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы, а также догазификации в Рязанской области.

Новые потребители активно используют дистанционные сервисы оплаты газа. На сегодняшний день более 203,2 тысячи рязанцев используют «Личный кабинет» (ЛКА). Что составляет 33% потребителей-физлиц «Газпром межрегионгаз Рязань».

Платформа предоставляет широкий спектр возможностей: онлайн-оплата газа без комиссии, мониторинг платежей, передача показаний счетчика и общение с поставщиком газа. Особенно удобно то, что можно управлять несколькими лицевыми счетами, помогая тем самым пожилым родственникам. В «Личном кабинете» абонент может оформить переход на электронную квитанцию. Информация в ЛКА обновляется ежедневно.

«Статистика говорит сама за себя — каждый третий потребитель газа в регионе использует «Личный кабинет». Мы развиваем удобные онлайн-инструменты, которые позволяют абонентам полностью контролировать взаимодействие с поставщиком газа. «Личный кабинет» доступен через веб-версию по адресу мойгаз. смородина. онлайн и в мобильном приложении: в AppStore под именем «Газ Онлайн» и в GooglePlay под названием «Мой Газ», — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставки природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.