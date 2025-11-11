Аналитика ВТБ: россияне стали больше путешествовать в ноябрьские праздники

Аналитика ВТБ показала, что в ноябрьские праздники россияне тратили больше денег и путешествовали активнее, чем год назад. Соответствующие данные привела пресс-служба банка.

Отмечается, что бронирования отелей выросли на 73%, а сумма трат увеличилась на треть. Эксперты объяснили такую динамику удлиненными выходными и отпусками, а также растущей популярностью коротких поездок внутри страны.

Со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip уточняется, что лидером внутреннего туризма в праздники стала Москва — на столицу пришлось 18% от всех бронирований по стране. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 12,3%. На третьем месте оказался Адлер (5,1%).

В пятерку также вошли Калининград (4,4%) и Сочи (4,1%). Среди других популярных направлений — Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток и Тула.

В этом году россияне выбирали отели, средняя стоимость размещения в которых составляла 8,4 тыс. рублей, тогда как годом ранее стоимость составляла восемь тыс. рублей за ночь.

Из основных «отпускных» категорий наибольшая сумма расходов у клиентов банка пришлась на кафе и рестораны (6 миллиардов рублей), авиаперелеты (1,1 миллиарда) и культурный досуг — театры и кино (894 миллиона рублей).

Самый высокий чек, традиционно, оказался за покупку авиабилетов — 23 тыс. рублей, за бронирование отелей — 9,1 тыс. рублей, за ж/д билеты — 4,5 тыс. рублей.