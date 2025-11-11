Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
Чтв, 13
ЦБ USD 81.36 0.35 12/11
ЦБ EUR 94.2 0.27 12/11
Нал. USD 81.30 / 81.20 11/11 17:25
Нал. EUR 94.50 / 95.57 11/11 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 310
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 542
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 110
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 036
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Аналитика ВТБ: россияне стали больше путешествовать в ноябрьские праздники

Аналитика ВТБ показала, что в ноябрьские праздники россияне тратили больше денег и путешествовали активнее, чем год назад. Соответствующие данные привела пресс-служба банка.

Отмечается, что бронирования отелей выросли на 73%, а сумма трат увеличилась на треть. Эксперты объяснили такую динамику удлиненными выходными и отпусками, а также растущей популярностью коротких поездок внутри страны.

Со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip уточняется, что лидером внутреннего туризма в праздники стала Москва — на столицу пришлось 18% от всех бронирований по стране. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 12,3%. На третьем месте оказался Адлер (5,1%).

В пятерку также вошли Калининград (4,4%) и Сочи (4,1%). Среди других популярных направлений — Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток и Тула.

В этом году россияне выбирали отели, средняя стоимость размещения в которых составляла 8,4 тыс. рублей, тогда как годом ранее стоимость составляла восемь тыс. рублей за ночь.

Из основных «отпускных» категорий наибольшая сумма расходов у клиентов банка пришлась на кафе и рестораны (6 миллиардов рублей), авиаперелеты (1,1 миллиарда) и культурный досуг — театры и кино (894 миллиона рублей).

Самый высокий чек, традиционно, оказался за покупку авиабилетов — 23 тыс. рублей, за бронирование отелей — 9,1 тыс. рублей, за ж/д билеты — 4,5 тыс. рублей.