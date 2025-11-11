2ГИС начал показывать стоимость проезда на общественном транспорте в Рязани

Отмечается, что функция доступна для большинства маршрутов. Чтобы узнать стоимость проезда, достаточно построить маршрут в приложении 2ГИС. Оно предложит варианты маршрутов и для каждого покажет стоимость. Если в маршруте есть пересадки, отобразится стоимость каждого вида транспорта и итоговая примерная сумма за весь путь.