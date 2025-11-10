Землю накроет магнитная буря
Магнитная буря ожидается на Земле 11 ноября. Ее спровоцирует облако плазмы, которое подойдет к планете 10 ноября. Согласно прогнозу Михаила Леуса, магнитные бури будут интенсивностью от слабого до среднего уровня, G1-G2, и продлятся до утра 12 ноября. Нормализуется земная магнитосфера лишь во второй половине среды.
Землю накроет магнитная буря. Об этом ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус заявил РИА Новости Крым.
Магнитная буря ожидается на Земле 11 ноября. Ее спровоцирует облако плазмы, которое подойдет к планете 10 ноября.
Согласно прогнозу Михаила Леуса, магнитные бури будут интенсивностью от слабого до среднего уровня, G1-G2, и продлятся до утра 12 ноября.
Нормализуется земная магнитосфера лишь во второй половине среды.