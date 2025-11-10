Землю накроет магнитная буря

Магнитная буря ожидается на Земле 11 ноября. Ее спровоцирует облако плазмы, которое подойдет к планете 10 ноября. Согласно прогнозу Михаила Леуса, магнитные бури будут интенсивностью от слабого до среднего уровня, G1-G2, и продлятся до утра 12 ноября. Нормализуется земная магнитосфера лишь во второй половине среды.