Зеленский: Украина рассчитывает заказать у американских производителей 27 зенитных комплексов Patriot
Также Зеленский заявил, что хочет, чтобы европейские страны предоставили Украине имеющиеся у них системы ПВО. На вопрос о том, достаточно ли страны ЕС и Великобритания делают для поддержки Украины, он заявил, что «этого никогда не бывает достаточно».
