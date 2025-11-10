Заместителя главного инженера рязанской компании обвинили в коммерческом подкупе

Следствием установлено, что в июне 2022 года подозреваемый, занимающий на предприятии Рязани должность заместителя главного инженера по строительству и развитию, получил от представителя организации-контрагента незаконное вознаграждение за совершение действий по приоритету в выборе данной организации при заключении договора на осуществление строительных работ, а также их беспрепятственной приемке.