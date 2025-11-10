За неделю на территории Рязанской области произошло 11 пожаров

С 3 по 9 ноября в регионе ликвидировано 11 пожаров: 6 техногенных, 5 загораний мусора. Огнем уничтожено и повреждено 11 строений, 1 единица техники. Во время пожаров в Рязани и Ряжске пострадали два человека. В Сараях во время возгорания погибла женщина.