ВТБ выяснил самые частые запросы бизнеса к бухгалтеру

Спрос малого и среднего бизнеса на сервисы бухгалтерии в 2025 году вырос на 60%. Предприниматели активно переходят на автоматизированные решения и аутсорсинг на фоне изменений в налоговом регулировании и повышения требований к учету. Таковы данные аналитики ВТБ.

Исследование показало, как меняются ожидания бизнеса от бухгалтера — он становится стратегическим партнером по финансовому планированию и оптимизации бизнес-процессов. Эксперты банка проанализировали более 12 тысяч запросов к специалистам сервиса цифровой бухгалтерии ВТБ для бизнеса в 2025 году и определили наиболее частые из них (60% от всего массива обращений).

Самой востребованной стала помощь в организации приема платежей по QR-коду. Эта операция формально не входит в профессиональную экспертизу бухгалтеров, но бизнес активно привлекает специалистов к настройке платежей, интеграции с кассой и правильному отражению таких операций в учете.

На втором месте — вопросы, которые можно объединить в категорию «бухгалтерский ликбез» для новичков. Они включают знакомство с календарем отчетности, правилами ведения бизнеса и работой с личным кабинетом индивидуального предпринимателя на сайте Федеральной налоговой службы.

На третьем месте — полный цикл трудового права. Бизнес интересует все, что касается сотрудников — от базовых понятий трудового права и экономики найма до расчета налогов и сроков сдачи кадровой отчетности.

Бухгалтерия регулярно сталкивается с вопросами о налоговых изменениях, прежде всего, в части НДС. Эти обращения — на четвертом месте по популярности.

Замыкает пятерку проактивное информирование. Предприниматели хотят заранее точно знать, какие налоги и взносы им платить, а также какую отчетность сдавать в контролирующие органы. Больше всего запросов приходится на апрель — июнь, когда происходит календарный пик налоговой отчетности.

«Сегодня бухгалтер — это не просто исполнитель, а стратегический партнер бизнеса, который должен обладать широкими знаниями, выходящими за пределы классического учета. Спрос сместился в сторону обучения, проактивного консультирования и помощи в цифровизации бизнес-процессов, в том числе, связанных с банковскими операциями. Умение просто объяснять сложные вещи, а также готовность к расширению зоны ответственности становятся ключевыми компетенциями», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.