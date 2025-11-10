В ТРЦ «Марко Молл» появился бесплатный Wi-Fi для посетителей

Торгово-развлекательный центр «Марко Молл» объявил о запуске гостевой Wi-Fi-сети, охватывающей всю территорию комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

Интернет будет доступен в любой точке ТРЦ — от бутиков до зон отдыха. Отмечается, что рязанцы смогут оплачивать покупки онлайн, сравнивать цены на товары, использовать мобильные приложения для шопинга, общаться в мессенджерах, публиковать фото в соцсетях, просматривать видео или отправлять рабочие писем.

Авторизация в сети осуществляется через бесплатный звонок, после чего пользователь попадает на стартовую страницу — сайт торгово-развлекательного центра.

«Мы постоянно работаем над улучшением сервиса для посетителей, инвестируя в развитие инфраструктуры и общественных зон. Запуск гостевой Wi-Fi-сети — это еще один шаг к созданию комфортной среды для шопинга, отдыха и общения без границ, способствующий увеличению трафика и росту удовлетворенности покупателей», — заявил Константин Денисов, директор по маркетингу и PR ТРЦ.