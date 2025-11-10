В Саратове при атаке БПЛА пострадали два человека, повреждены дом и автомобили

В Саратове при атаке БПЛА пострадали два человека, повреждены дом и автомобили. Об этом 8 ноября сообщил в своих соцсетях губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, после атаки БПЛА в городе поврежден один многоквартирный жилой дом — в части квартир выбиты окна.

Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывали медпомощь в стационаре.

Кроме того, повреждены автомобили. Их владельцам окажут материальную помощь.

Фото: Telegram-канал Романа Бусаргина