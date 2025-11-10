В Рязанской области приостановят движение по мосту через Оку 11 ноября

В связи с техническими причинами, движение по наплавному мосту через Оку в районе села Фатьяновка Спасского района будет временно приостановлено. Об этом сообщает региональный минтранс. Во вторник, 11 ноября, с 10:00 до 12:00 движение будет закрыто. Водителей призывают учитывать данную информацию при планировании своих поездок, а также рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для обеспечения безопасности и минимизации задержек.

