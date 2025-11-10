В Рязанской области начали вакцинацию сельхозживотных против сибирской язвы

С начала ноября специалисты Пителинской райветстанции уже вакцинировали 160 овец и коз. Прививки помогают создать у животных иммунитет, что значительно снижает риск заболевания.