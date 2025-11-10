В Рязани завершены поиски пропавшей пенсионерки
Местонахождение Лидии З. не было известно с 7 ноября. Она вышла из дома и не вернулась. Волонтеры просили у водителей записи видеорегистратора для поиска пропавшей пенсионерки. 8 ноября стало известно, что женщину нашли живой. Подробности поисков не разглашаются.
В Рязани завершены поиски пропавшей пенсионерки. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение Лидии З. не было известно с 7 ноября. Она вышла из дома и не вернулась. Волонтеры просили у водителей записи видеорегистратора для поиска пропавшей пенсионерки.
8 ноября стало известно, что женщину нашли живой.
Подробности поисков не разглашаются.