В Рязани завершены поиски пропавшей пенсионерки

Местонахождение Лидии З. не было известно с 7 ноября. Она вышла из дома и не вернулась. Волонтеры просили у водителей записи видеорегистратора для поиска пропавшей пенсионерки. 8 ноября стало известно, что женщину нашли живой. Подробности поисков не разглашаются.