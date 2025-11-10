В Рязани засняли погоню ДПС за мотоциклистом
Инцидент произошел в ночь на 10 ноября в рязанском Лесопарке. На кадрах видно, как водитель зеленого мотоцикла пытается скрыться от сотрудников ДПС. Официальной информации о происшествии нет.
В Рязани засняли погоню ДПС за мотоциклистом. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Life.
Инцидент произошел в ночь на 10 ноября в рязанском Лесопарке. На кадрах видно, как водитель зеленого мотоцикла пытается скрыться от сотрудников ДПС.
Официальной информации о происшествии нет.