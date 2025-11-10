В Рязани заасфальтировали дорогу по улице 1-й Новопавловский проезд

В Рязани завершились работы по асфальтировке дороги по улице 1-й Новопавловский проезд. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Инициатором проекта выступил комитет ТОС «Новопавловский Плюс». На недавней встрече с участием активистов, регионального депутата Дмитрия Репникова и представителей городской администрации было отмечено, что в ходе выполнения работ не возникло существенных замечаний к качеству. Подрядчик оперативно устранял выявленные недостатки, что позволило успешно завершить проект в установленные сроки. Жители города отметили, что программа местных инициатив предоставляет отличные возможности для улучшения инфраструктуры и качества жизни в их районе.

Фото: Администрация Рязани