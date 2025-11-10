В Рязани еще четыре улицы останутся без холодной воды 10 ноября

Ресурса не будет с 17:00 до 19:00 по адресам: Бабушкина 3, 5, 7/4; Куйбышевское шоссе 6, 6а (д/с № 69), 7, 8, 10/2, 11, 13, 14/1, 14а (Административное здание), 15/12, 15/12 (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 4), 23, 19 (Норд), 21 (Административное здание); Трудовая 1 корп.1, 3 (ГАУ РО СШОР Родной край-Спорт), 6/6 (МБОУ Школа № 41); Южный переулок 10.

В Рязани еще четыре улицы останутся без холодной воды 10 ноября. Об этом сообщает «Вооканал».

