В России предложили защитить права иностранных военнослужащих от выдворения
Правительство РФ предложило ограничить выдворение иностранных граждан, проходивших военную службу по контракту в российских ВС. Законопроект, который вскоре внесут в Госдуму, направлен на защиту прав таких лиц, включая запрет на депортацию, реадмиссию и сокращение сроков пребывания. Кроме того, документ запрещает отказывать в выдаче или аннулировании разрешений на временное проживание и вид на жительство, а также защищает от признания пребывания нежелательным. Инициатива охватывает тех, кто служил или участвовал в боевых действиях, обеспечивая им дополнительные гарантии в России.

Правительство РФ предложило ограничить выдворение иностранных граждан, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах России. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник, знакомый с документом, который будет внесен в Госдуму.

Инициатива заключается в том, чтобы защитить права иностранных граждан и лиц без гражданства, служивших в российских вооруженных силах и участвовавших в выполнении задач, возложенных на армию. В случае принятия законопроекта будут запрещены различные действия в отношении этой категории граждан, включая депортацию, реадмиссию и сокращение сроков временного пребывания в стране.

Также законопроект предполагает защиту прав тех, кто проходил военную службу или участвовал в боевых действиях. В частности, будет запрещено отказывать в выдаче или аннулировании разрешений на временное проживание, а также вида на жительство. Кроме того, документ предполагает защиту от признания пребывания иностранных граждан в России нежелательным.