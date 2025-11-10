В России предложили защитить права иностранных военнослужащих от выдворения

Правительство РФ предложило ограничить выдворение иностранных граждан, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах России. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник, знакомый с документом, который будет внесен в Госдуму.
Инициатива заключается в том, чтобы защитить права иностранных граждан и лиц без гражданства, служивших в российских вооруженных силах и участвовавших в выполнении задач, возложенных на армию. В случае принятия законопроекта будут запрещены различные действия в отношении этой категории граждан, включая депортацию, реадмиссию и сокращение сроков временного пребывания в стране.
Также законопроект предполагает защиту прав тех, кто проходил военную службу или участвовал в боевых действиях. В частности, будет запрещено отказывать в выдаче или аннулировании разрешений на временное проживание, а также вида на жительство. Кроме того, документ предполагает защиту от признания пребывания иностранных граждан в России нежелательным.