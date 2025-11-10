В России предложили создать брачное агентство для ветеранов СВО

С инициативой помочь участникам СВО найти себе пару выступила глава организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. В Госдуме высказались против. По мнению председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, речь идет об «искусственном создании семей». Она заявила о недопустимости вмешательства в личную жизнь и составления «перечня невест» для ветеранов.