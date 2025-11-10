В России предложили сделать бесплатный проезд детям до 14 лет

Отмечается, что проезд в общественном транспорте для детей хотят сделать бесплатным за счет тарифов для взрослых. Речь о россиянах младше 14 лет. Инициаторы считают, что такая мера повысит мобильность подрастающего поколения и станет дополнительной поддержкой для семей с детьми.

