В России предложили расширить список бесплатных прививок

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил включить в национальный календарь профилактических прививок отечественную вакцину против менингококковой инфекции. Она сейчас разрабатывается, клинические испытания препарата прошли успешно. Леонов отметил, что вакцину, возможно, включат в нацкалендарь после увеличения объемов производства. Предварительно, по его мнению, это может произойти в 2027 году.