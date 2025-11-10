В России предложили расширить список бесплатных прививок
В России предложили расширить список бесплатных прививок. С соответствующей инициативой выступил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, передало 10 ноября РИА Новости.
Депутат предложил включить в национальный календарь профилактических прививок отечественную вакцину против менингококковой инфекции. Она сейчас разрабатывается, клинические испытания препарата прошли успешно.
Леонов отметил, что вакцину, возможно, включат в национальный календарь после увеличения объемов производства. Предварительно, по его мнению, это может произойти в 2027 году.