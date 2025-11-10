В Правительстве поддержали отказ от исполнения в РФ решений иностранных судов

На заседании 10 ноября Правительственная комиссия поддержала инициативу по защите суверенитета России от внешних судебных решений. Предлагается внести изменения в федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации». Согласно новому законопроекту, решения иностранных судов по уголовным делам без участия России, а также международных судов, не основанные на российских международных договорах или резолюциях Совбеза ООН, не будут исполняться в РФ. Владимир Груздев отметил, что это позволит игнорировать решения иностранных и международных судов при отсутствии соответствующих обязательств, что особенно важно в отношении приговоров Международного уголовного суда, так как Россия уже отозвала своё участие в Римском статуте.

10 ноября на заседании Правительственной комиссии по законопроектной деятельности был поддержан законопроект, который поможет России защитить свой юрисдикционный суверенитет. Об этом сообщил « Ъ » со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Законопроект предлагает внести изменения в закон о судебной системе, чтобы установить, что решения судов других стран и международных судов, которые не основаны на международных договорах с Россией или резолюциях Совета Безопасности ООН, не будут исполняться в стране.

Если поправки будут приняты, Россия сможет игнорировать решения иностранных судов, если нет соответствующих международных обязательств. Например, это будет касаться приговоров Международного уголовного суда, так как Россия ранее отказалась от участия в Римском статуте, на котором основана работа этого суда.