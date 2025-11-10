В Правительстве поддержали отказ от исполнения в РФ решений иностранных судов
На заседании 10 ноября Правительственная комиссия поддержала инициативу по защите суверенитета России от внешних судебных решений. Предлагается внести изменения в федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации». Согласно новому законопроекту, решения иностранных судов по уголовным делам без участия России, а также международных судов, не основанные на российских международных договорах или резолюциях Совбеза ООН, не будут исполняться в РФ. Владимир Груздев отметил, что это позволит игнорировать решения иностранных и международных судов при отсутствии соответствующих обязательств, что особенно важно в отношении приговоров Международного уголовного суда, так как Россия уже отозвала своё участие в Римском статуте.
