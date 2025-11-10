Рязань
В Правительстве поддержали отказ от исполнения в РФ решений иностранных судов
На заседании 10 ноября Правительственная комиссия поддержала инициативу по защите суверенитета России от внешних судебных решений. Предлагается внести изменения в федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации». Согласно новому законопроекту, решения иностранных судов по уголовным делам без участия России, а также международных судов, не основанные на российских международных договорах или резолюциях Совбеза ООН, не будут исполняться в РФ. Владимир Груздев отметил, что это позволит игнорировать решения иностранных и международных судов при отсутствии соответствующих обязательств, что особенно важно в отношении приговоров Международного уголовного суда, так как Россия уже отозвала своё участие в Римском статуте.

10 ноября на заседании Правительственной комиссии по законопроектной деятельности был поддержан законопроект, который поможет России защитить свой юрисдикционный суверенитет. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Законопроект предлагает внести изменения в закон о судебной системе, чтобы установить, что решения судов других стран и международных судов, которые не основаны на международных договорах с Россией или резолюциях Совета Безопасности ООН, не будут исполняться в стране.

Если поправки будут приняты, Россия сможет игнорировать решения иностранных судов, если нет соответствующих международных обязательств. Например, это будет касаться приговоров Международного уголовного суда, так как Россия ранее отказалась от участия в Римском статуте, на котором основана работа этого суда.