В одном из районов Рязани зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

9 ноября стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлено превышение ПДК сероводорода. Уровень концентрации вредных веществ составил 1,96 ПДКмр. В микрорайоне Канищево и в районе Рязанского кремля превышений не зафиксировано. Результаты замеров направили в межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию.

