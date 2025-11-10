В Махачкале ссора из-за земельного участка привела к смерти мужчины

В Махачкале ссора из-за земельного участка закончилась гибелью мужчины. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Мухаммед беседовал со знакомым за чашкой кофе, когда речь вдруг зашла о давно обсуждаемом вопросе о земле. Это привело к резкому обострению ситуации.

В ходе спора собеседник выстрелил в Мухаммеда, после чего мужчина погиб на месте.

У убитого остались пятеро детей. Местные жители выражают опасения по поводу возможного начала кровной мести в связи с инцидентом.

Фото: Плохие новости 18+