В Кремле заявили о желании закончить конфликт с Украиной как можно скорее

Россия выразила заинтересованность в скорейшем завершении конфликта на Украине, однако подчеркнула, что это возможно только при условии достижения изначально поставленных задач. Об этом пишет ТАСС. На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России важно добиться выполнения своих целей, прежде чем конфликт будет разрешен. «Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. И завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально», — отметил Песков.

