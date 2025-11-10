В Кремле назвали условие завершения украинского конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине завершится, когда Россия достигнет поставленных в ходе СВО задач. Его слова 10 ноября передало РИА Новости. Как отметил Песков, Москва хочет, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее. Он добавил, что Россия открыта к урегулированию политико-дипломатическими средствами. По словам представителя Кремля, ситуация «зависла» не по вине Москвы.