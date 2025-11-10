В Госдуму внесут проект об индексации зарплат не реже одного раза в год

Авторы проекта заявили, что сейчас трудовой кодекс предусматривает обязанность всех работодателей проводить индексацию, однако ее срок и периодичность законодательно не установлены. «Введение данной нормы обеспечит более чёткий и предсказуемый механизм защиты трудовых прав работников, обеспечит стабильность и прозрачность трудовых отношений, а также исключит произвольность сроков и частоты индексации зарплаты», — заявили в Госдуме.