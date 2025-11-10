В Госдуме предложили сделать номер СНИЛС и ОМС аналогичным номеру телефона

Депутаты Госдумы во главе с Владиславом Даванковым предложили модернизировать систему идентификации граждан. Суть идем — сделать номера СНИЛС и ОМС аналогичными номерам мобильных телефонов. Авторы инициативы считают, что такая модернизация позволит гражданам по желанию использовать свой мобильный номер в качестве номера СНИЛС и (или) полиса ОМС. Это упростит процесс идентификации, так как граждане смогут легко запоминать свои ключевые персональные номера и всегда иметь их под рукой. В случае смены мобильного номера, информация автоматически обновится в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), что исключит необходимость носить с собой пластиковые или бумажные документы.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», возглавляемые вице-спикером Владиславом Даванковым, направили обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением модернизировать систему идентификации граждан.

В документе, который оказался в распоряжении РИА Новости, депутаты предлагают сделать номера СНИЛС и ОМС аналогичными номерам мобильных телефонов.

Авторы инициативы считают, что такая модернизация позволит гражданам по желанию использовать свой мобильный номер в качестве номера СНИЛС и (или) полиса ОМС. Это упростит процесс идентификации, так как граждане смогут легко запоминать свои ключевые персональные номера и всегда иметь их под рукой. В случае смены мобильного номера, информация автоматически обновится в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), что исключит необходимость носить с собой пластиковые или бумажные документы.

Депутаты уверены, что данное решение сделает систему более удобной для граждан и повысит уровень их безопасности в экстренных ситуациях, когда необходимо быстро предоставить свои персональные данные.

Фото: РИА Новости