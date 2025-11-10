В Госдуме опровергли информацию об отключении России от мирового интернета

Отключение России от мирового интернета не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского. Ранее сообщали об отключении Рунета от мировой сети при вмешательстве в выборы.

